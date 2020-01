WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Klaudia Stawska 31-12-2019 (10:33) NASA informuje: asteroida przetnie orbitę Ziemi w Nowy Rok System śledzenia asteroid NASA wykrył kosmiczną skałę zbliżającą się do Ziemi. Według informacji podanych przez CNEOS asteroida przetnie ziemską orbitę w Nowy Rok. Asteroida zbliży się do Ziemi (Shutterstock.com) Zbliżająca się asteroida została oznaczona jako YK 2019, a CNEOS szacuje, że ma ok. 100 metrów średnicy. NASA zauważyła, że obiekt zbliża się do Ziemi z prędkością ponad 26 tys. km/h. To niemal tak szybko, jak startujący prom kosmiczny. Asteroida YK 2019 została po raz pierwszy zauważona 16 grudnia tego roku, a po przeanalizowaniu jej trajektorii NASA sklasyfikowała ją do grupy Apollo. Asteroidy z tej grupy krążą wokół Słońca zbliżając się do Marsa, Wenus, Ziemi i Merkurego. Czasami asteroidy z grupy Apollo przecinają ziemską orbitę i tak będzie też w tym przypadku. YK 2019 zbliży si do Ziemi w Nowy Rok w okolicy 2:00. Asteroida minie naszą planetę w odległości ok. 5 mln km. Zobacz też: Asteroida uderzy niebawem? NASA ostrzega: "Zagrożenie jest realne" Chociaż rozmiary asteroidy YK 2019 sprawiają, że nie nawet bezpośrednie uderzenie w planetę nie miałoby trwałych skutków, to badacze bacznie przyglądają kosmicznym skałom, których orbity przecinają ziemską. Drobna zmiana w trajektorii lotu mogłaby bowiem sprawić, że asteroida uderzy w Ziemię. Zwykle asteroidy wielkości 2019 YK spłonęłyby i wybuchłyby w ziemskiej atmosferze, zamiast dosięgnąć ziemi. Jednak ze względu na aktualną prędkość YK 2019 istnieje duża szansa, że może ona przeniknąć atmosferę Ziemi podczas zderzenia skały kosmicznej z planetą. Jeżeli coś doprowadziłoby do zmiany trajektorii lotu asteroidy tak, by grawitacja Ziemi pochwyciła ją do siebie, to asteroida mogłaby w wyniku uderzenia zniszczyć obszar porównywalny z niewielkim miastem.