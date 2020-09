NASA ogłasza konkurs. Do wygrania aż 5 milionów dolarów

NASA chce w 2024 roku powrócić na Księżyc. Z misją wiąże się wiele kwestii technicznych, których dotąd nie rozwiązano. Jedną z nich jest problem dostarczenia energii elektrycznej.

Zbliża się początek programu Artemis NASA, według którego astronauci mają wylądować na biegunie południowym Księżyca do 2024 roku. Będzie to misja badawcza, ale też budująca podstawy do kolejnych załogowych lotów na Srebrny Glob. W związku z tym, NASA będzie potrzebować sporo energii elektrycznej, o którą niełatwo jest zadbać na powierzchni Księżyca.

Słońce dostarcza obfite ilości energii słonecznej na powierzchnię Księżyca. Niestety, niekiedy noc w rejonie lądowania trwa nawet 350 godzin. Czyli trochę ponad 2 tygodnie. W związku z tym, NASA opublikowała w platformie HeroX konkurs "Watts on the Moon" na najlepszy projekt w zakresie dystrybucji, zarządzania i magazynowania energii. Chodzi o system, który astronauci będą mogli zabrać ze sobą i wykorzystywać przez wiele lat podczas kolejnych misji.

NASA Seeks Ideas from the Public for Powering Exploration on the Moon

Maksymalna nagroda pieniężna wynosi 5 milionów dolarów. W pierwszej fazie, zwycięzcy otrzymają po 500 tysięcy dolarów za najlepsze pomysły. Muszą być one wykonalne i można je przetestować w symulacji. Kolejna faza obejmie stworzenie prototypu i przetestowanie, czy faktycznie działa. Zwycięzcy drugiego etapu otrzymają 4,5 miliona dolarów.