Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne naukowcy z nasa + 2 księżyckosmos oprac. Karolina Modzelewska wczoraj (20:52) NASA. Nowy skafander kosmiczny będzie naprawdę imponujący NASA przygotowuje się do wysłania astronautów na Księżyc w 2024 roku. Specjalnie z tej okazji agencja zaprojektowała nowy skafander kosmiczny. Jest on elegancki i jednocześnie bardzo zaawansowany technologicznie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zdjęcie koncepcyjne misji Artemida (NASA) Misja Artemida, zaplanowana na 2024 rok będzie wyjątkowym wydarzeniem. Po 52-latach od momentu, gdy astronauci misji Apollo 17 po raz pierwszy wylądowali na powierzchni Księżyca, NASA planuje ponownie dotrzeć na jego powierzchnię. NASA przygotowuje się do kolejnej wyprawy na Księżyc Przygotowanie misji wymaga opracowania niezbędnych technologii, w tym stworzenia nowego skafandra kosmicznego. Obecnie NASA planuje nad kombinezonem o nazwie Exploration Extravehicular Mobility Unit lub w skrócie xEMU. Agencja planuje przeznaczyć 518 mln dolarów na rozwój i produkcję xEMU. To dużo, zważywszy, że finansowanie całego projektu zostało ustalone na poziomie 28 mld dolarów w latach od 2021 do 2025. NASA posiada doświadczenie w budowie skafandrów kosmicznych dla członków załogi Apollo, a także astronautów udających się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Faktycznie, xEMU jest wizualnie podobny do skafandrów noszonych przez astronautów podczas spacerów kosmicznych ISS, ale na tym zasadniczo kończy się podobieństwa. - xEMU od samego początku projektowano tak, aby był bezpieczniejszy i miał mniej katastrofalnych trybów awarii niż którykolwiek z jego poprzedników - wyjaśnił Chris Hansen, kierownik biura EVA w Johnson Space Center w Houston w NASA. NASA podkreśla, że skafandry muszą być naprawdę dobrze wykonane, bo kosmos to niebezpieczne miejsce, a na powierzchni Księżyca występują dodatkowe zagrożenia. Księżyc jest niebezpiecznym miejscem - Wychodząc poza niską orbitę okołoziemską i na powierzchnię Księżyca, skafandry będą narażone na wyższe poziomy promieniowania i ekstremalne temperatury niż nasz obecny skafander ISS - powiedział Hansen. Dodatkowo astronauci będą mierzyli się z niskimi temperaturami, promieniowaniem jonizującym i nieistniejącym ciśnieniem atmosferycznym. Jednocześnie astronauci nadal będą musieli badać, ustawiać sprzęt i przeprowadzać eksperymenty naukowe. W takich warunkach skafandry będą musiały wytrzymać cały tydzień, ponieważ tyle ma trwać każda misja na powierzchni. W związku z tym skafandry są projektowane tak, aby wytrzymać szeroki zakres temperatur, od -157 stopni Celsjusza w cieniu do 121 stopni Celsjusza w pełnym Słońcu. Przenośny system podtrzymywania życia (PLSS) kombinezonu będzie zamontowany jako plecak. Dzięki niemu astronauci będą otrzymywać powietrze, a jednocześnie urządzenie usunie wydychany dwutlenek węgla i nadmierną wilgoć. PLSS, oprócz regulacji wewnętrznej temperatury i ciśnienia, będzie stale monitorować skafander pod kątem problemów i ostrzegać, jeśli pojawi się coś, co wzbudza jakiekolwiek podejrzenia. NASA użyje nowych technologii Hansen powiedział, że jest szczególnie podekscytowany dwiema nowymi technologiami w xEMU, które nigdy wcześniej nie zostały włączone do projektu kombinezonu. - Jednym z nich jest nasz nowy system chłodzenia zwany SWME - nazywamy go„ swimmy ”- czyli parownik membranowy skafandra wodnego. SWME wykorzystuje parowanie wody do chłodzenia skafandrów i ich astronautów, zamiast procesu sublimacji lodu, który jest stosowany we wszystkich poprzednich projektach skafandrów. Ten system jest znacznie bardziej wytrzymały niż obecne sublimatory stosowane w EMU – powiedział Hansen. Druga nowa technologia nazywa się „Rapid Amine” lub RCA i jest nowym typem płuczki dwutlenku węgla, czyli sytemu pozwalającego na pozbycie się dwutlenku węgla. Będzie on działał non stop. - Obecne skafandry mają ograniczoną ilość CO2, które mogą wchłonąć i często jest to czynnik ograniczający, jak długo możemy pozostać na zewnątrz – wyjaśnił ekspert. Nowy kombinezon zostanie zaprojektowany tak, aby zapobiegać przedostawaniu się kurzu do wnętrza skafandra i zanieczyszczaniu jego systemów podtrzymywania życia. Jego elastyczne części będą składały się z 16 różnych warstw. Warstwy pełnią różne funkcje, od zatrzymywania tlenu w skafandrze po ochronę przed pyłem kosmicznym. Najbliżej skóry astronauty, chłodząca część garderoby tworzy pierwsze trzy warstwy. Na wierzchu tego ubrania znajduje się warstwa składająca się z pęcherzyków, która jest wypełniona gazem w celu wytworzenia odpowiedniego ciśnienia dla ciała. Zatrzymuje tlen do oddychania. Następna warstwa utrzymuje warstwę składającą się z pęcherzyków w odpowiednim kształcie wokół ciała astronauty. Podszewka ripstop to warstwa odporna na rozdarcie. Kolejnych kilka warstw jest izolacją i działa jak termos, pomagając utrzymać temperaturę wewnątrz kombinezonu. Biała warstwa zewnętrzna odbija ciepło światła słonecznego i jest wykonana z tkaniny zawierającej trzy rodzaje nici. Jedna nić zapewnia wodoodporność, druga to materiał użyty do produkcji kamizelek kuloodpornych, a trzeci składnik jest ognioodporny.