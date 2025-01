Atak na Wyspę Wężową. Ukraina ujawnia, jak wypędziła z niej Rosjan

Wyspa Wężowa to położony około 35 km od ujścia Dunaju, otoczony morzem skrawek ziemi o powierzchni nieco ponad 0,2 km kwadratowego. Wysepka, na której znajdował się posterunek ukraińskiej straży granicznej , stała się sławna na skutek wydarzeń z 22 lutego 2022 roku.

Obrońcy wyspy, do której zbliżyło się kilka rosyjskich okrętów, w tym m.in. krążownik "Moskwa" , zostali wówczas wezwani przez radio do poddania się. Na propozycję tę padła odpowiedź wysyłająca – w cenzuralnej wersji – rosyjski okręt wojenny "daleko stąd".

Choć Rosjanie szybko opanowali Wyspę, nie zdołali jej utrzymać i wycofali się z niej już w czerwcu 2022 roku, tłumacząc to "gestem dobrej woli". Prawdziwym powodem były nie tylko ataki lotnicze i dronowe, ale także wykorzystanie przez Ukraińców do ostrzału Rosjan nowej broni – prototypowego egzemplarza opracowanej w Ukrainie armatohaubicy 2S22 Bohdana .

Kluczowe znaczenie miał tu fakt, że Bogdana górowała zasięgiem nad wieloma innymi systemami artyleryjskimi o podobnym kalibrze, co pozwoliło na prowadzenie ostrzału Wyspy Wężowej przez armatohaubicę ulokowaną na stałym lądzie.

Jak wynika z odnalezionego przez Defence 24 filmu, problem ten rozwiązano umieszczając prototypową broń na barce . Dzięki takiemu środkowi transportu można było dotrzeć do miejsca, z którego 2S22 Bogdana była w stanie prowadzić ostrzał odległego celu.

2S22 Bohdana to ukraiński system artyleryjski kalibru 155 mm na podwoziu kołowym. Jego opracowanie oznaczało dla ukraińskiej artylerii nową jakość – Bohdana, podobnie jak nowoczesne wzory zachodniej artylerii kalibru 155 mm – zapewnia donośność rzędu 40 km (testy wykazały, że w optymalnych warunkach to nawet 42 km). Zasięg ten można zwiększyć do nawet 60 km stosując amunicję z dodatkowym napędem rakietowym.