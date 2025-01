Sojusznik Putina zbudował ogromną antenę. Może obserwować nią Rosję

Iran wzmocnił swoją obronę powietrzną, uruchamiając radar Nazir w prowincji Gilan nad Morzem Kaspijskim. Jak podaje Defense Express, budowa radaru rozpoczęła się w 2022 r., natomiast główną konstrukcję zakończono już pod koniec 2023 r., jednak oddanie go do użytku lub uruchomienie miało nastąpić dopiero na początku 2025 r. Radar Nazir to kompleks anten i systemów odbiorczo-nadawczych.

Wspomniany radar to nie tylko same anteny. Jak wyjaśnia Defense Express, Nazir to w zasadzie kompleks sprzętu odbiorczego i nadawczego z systemami zasilania. Radar Nazir ma zdolność wykrywania obiektów na odległość do 800 km i wysokości do 30 km. Może śledzić mało widoczne obiekty, takie jak pociski manewrujące, oraz rejestrować starty rakiet balistycznych.