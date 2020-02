NASA: Najszybszy obiekt stworzony przez człowieka zbliża się do Słońca. Pobija tym własny rekord

Sonda słoneczna Parker właśnie pobiła swój własny rekord, stając się najszybszą maszyną stworzoną przez człowieka. Jednocześnie zbliżyła się do Słońca na mniejszą odległość niż jakakolwiek inna sonda.

Dane zebrane przez sondę Parker pomogą naukowcom zrozumieć wpływ tych czynników na Ziemię. Jednak sonda jest wyjątkowa również z innego powodu. Ponieważ Parker znajduje się na orbicie Słońca, to cały czas rośnie jego prędkość. Tym samym sonda jest w stanie pobijać własne rekordy prędkości i będzie to robić do 2024 roku.