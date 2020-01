NASA dokonała wielkiego odkrycia. Planeta TOI 700 d może nadawać się do zamieszkania

Agencja NASA poinformowała, że teleskop TESS odkrył pierwszą planetę, która wielkością przypomina Ziemię. Obiekt nazwany TOI 700 d znajduje się w tak zwanej strefie mieszkalnej, co oznacza, że może istnieć tam źródło wody.

NASA może mieć powody do dumy. Agencja podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, które miało miejsce w Honolulu, poinformowała, że teleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) odkrył nową planetę. Ciało niebieskie nazwane TOI 700 d znajduje się w odległości około 100 lat świetlnych od Ziemi , co jak twierdzą naukowcy czyni je idealnym obiektem badań.

- TESS uruchomiono po to, aby znajdował planety o podobnej wielkości do Ziemi - mówi Paul Hertz, dyrektor NASA ds. astrofizyki. Naukowiec poinformował, że na początku teleskop błędnie zidentyfikował gwiazdę, w efekcie czego planeta wydawała się większa, niż jest w rzeczywistości. Pomyłka dzięki licznemu zespołowi ekspertów została jednak błyskawicznie zweryfikowana.

- Planety wokół pobliskich gwiazd są najłatwiejsze do śledzenia za pomocą większych teleskopów. Odkrycie TOI 700 d jest kluczowym odkryciem naukowym dla TESS - podkreśla Paul Hertz.

TOI 700 d może nadawać się do zamieszkania

Teleskop kosmiczny TESS został utworzony w 2018 roku. Do tej pory zidentyfikował trzy planety orbitujące wokół czerwonego karła o masie około 40% masy Słońca. Są to: TOI 700 b, TOI 700 c oraz TOI 700 d. Wyłącznie ta ostatnia znajduje się w ekosferze w odpowiedniej odległości od gwiazdy. Panująca na niej temperatura umożliwia istnienie tam źródła wody.