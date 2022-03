Namierzał Elona Muska. Teraz na celowniku ma Putina i rosyjskich oligarchów

Jak informowaliśmy, Sweeney "opracował specjalnego bota, wykorzystującego informacje publikowane przez amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA - Federal Aviation Administration) i dane ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), czyli m.in. informacje o położeniu, wysokości, tożsamości i prędkości statku powietrznego. Są one przekazywane za pomocą transponderów znajdujących się na pokładach i wysyłających dane co 1-2 s w zakresie częstotliwości 1030-1090 MHz". W ten sposób był na bieżąco z położeniem maszyny należącej do Elona Muska.