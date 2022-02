19-latek śledzi ruchy Elona Muska. Miliarder chce dać mu Teslę, by przestał

19-letni Jack Sweeney prowadzi na Twitterze profil, na którym śledzi odrzutowiec Elona Muska. Miliarderowi nie podoba się ta ingerencja w jego prywatność do tego stopnia, że zaproponował młodemu człowiekowi 5000 dolarów za usunięcie konta z Twittera. Sweeney odrzucił propozycję twierdząc, że jest w stanie to zrobić za co najmniej 50.000 dolarów.