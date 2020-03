Nakarm Facebooka swoim zdjęciem sprzed lat, chętnie je przyjmie

Wszyscy znajomi wrzucają fotki sprzed lat w najnowszym "wyzwaniu" na Facebooku? Też szukasz zdjęć z liceum, aby też dołączyć do zabawy? Czemu nie, Facebook chętnie przyjmie dowolną ilość twoich prywatnych danych.

"10 years challenge", to najnowsze wyzwanie, które zachęca użytkowników do wrzucania na Facebooka swoich zdjęć sprzed 10 lat. W praktyce ludzie wrzucają zdjęcia z dowolnego okresu licząc na falę lajków i komentarzy. Bo co złego może się stać? To przecież tylko niewinna zabawa.

"To wcale nie jest zabawa" - pojawiły się głosy. "To metoda Facebooka na wyciągnięcie zdjęć do trenowania algorytmów przetwarzania twarzy" - ostrzegają eksperci ds. prywatności i sztucznej inteligencji.

Facebook jest wiecznie nienasyconą bestią, która ciągle chce więcej i więcej. Jego pożywienie to nie mięsa, warzywa ani owoce, to nawet nie krew dziewic. Pożywieniem Facebooka są dane jego użytkowników. Na ich podstawie portal buduje wirtualne tożsamości, na podstawie których sprzedaje reklamy. A reklamy dają Facebookowi ponad 50 miliardów dolarów rocznie. Logiczne więc, że portal Zuckerberga chce wiedzieć o swoich użytkownikach jak najwięcej.

Czy zatem "10 years challenge" to sprytny sposób Facebook, żeby skłonić użytkowników do tego, aby udostępnili jeszcze więcej informacji o sobie? Na to pytanie niestety nie znamy odpowiedzi, i o ile ktoś z wysokich pracowników Facebook nie złamie zakazu wypowiedzi, to nigdy jej nie poznamy. Możemy jednak odpowiedzieć na pytanie: po co Facebookowi nasze zdjęecia z liceum?