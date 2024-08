Największa góra lodowa świata w pułapce. Zatrzymała ją kolumna Taylora

"A23a to góra lodowa, która po prostu odmawia śmierci" powiedział BBC prof. Mark Brandon, zwracając uwagę na nietypowy los ogromnej bryły lodu o powierzchni 3600 km2 i masie blisko biliona ton. Góra, która w 1986 r. oderwała się od szelfu lodowego Filchner-Ronne na Antarktydzie Zachodniej , przez lata była uwięziona na mieliźnie Morza Weddella. Dopiero w 2020 r. zaczęła powoli dryfować na północ w kierunku cieplejszych wód.

Podróż A23a nabrała tempa w kwietniu 2023 r., kiedy to góra lodowa wkroczyła do Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego. Ten zimny, szybki prąd morski jako nieprzerwany strumień opływa Antarktydę z zachodu na wschód. Naukowcy przewidywali, że wypchnie on A23a w kierunku Orkadów Południowych, wysp leżących na południowo-zachodnim skraju Oceanu Atlantyckiego.