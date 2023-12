Najodleglejsza Choinka jaką zobaczycie. Niesamowite zdjęcia NASA

NASA udostępniła kilka dni temu niesamowite zdjęcia Gromady Choinki (NGC 2264), na których widać połyskujące młode gwiazdy. Całość wygląda niczym prawdziwe świąteczne drzewko. Gromada młodych gwiazd (mających od 1 do 5 mln lat) znajduje się w naszej Drodze Mlecznej, ok. 2500 lat świetlnych od Ziemi. Na gromadę składają się zarówno gwiazdy znacznie mniejsze od naszego Słońca, jak i te o masie do 7 razy większej.

Najnowsze zdjęcie składa się z kilku obrazów nałożonych na siebie a przechwyconych przez Obserwatorium Rentgenowskie Chandra. Poprzez dobranie odpowiednich kolorów gromada faktycznie przypomina Choinkę. Dane optyczne z 0,9-metrowego teleskopu WIYN należącego do National Science Foundation na Kitt Peak pokazują gaz w mgławicy w kolorze zielonym, co odpowiada "igłom sosny" drzewa, a dane w podczerwieni z przeglądu Two Micron All Sky Survey pokazują gwiazdy na pierwszym planie i w tle biały.