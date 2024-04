"Najlepszy czołg w NATO". Brytyjczycy pokazali kolejny prototyp Challenger 3

Challenger 3 to czołg będący głęboką modernizacją użytkowanych współcześnie Challengerów 2. Maszyna zachowała podwozie Challengera 2, zostało ono jednak przeprojektowane i dopancerzone. Zyskała też nowy układ napędowy, a także w pełni cyfrowe systemy kierowania ogniem i łączności. Czołg może osiągnąć prędkość do 60 km/h i jest uzbrojony w armatę gładkolufową kal. 120 mm o większej sile rażenia i szybkostrzelności niż w Challenger 2. Czołg zyskał też nowy modułowy pancerz i system aktywnej ochrony, który według Defence Industry Europe może wykrywać i reagować na zbliżające się pociski i rakiety.

Brytyjczycy zakładają, że Challenger 3 osiągnie początkową zdolność operacyjną do 2027 r. i będzie w pełni operacyjny do 2030 r. Dzięki modernizacjom 148 ulepszonych maszyn pozostanie w służbie co najmniej do 2040 r.