Najlepsze telewizory w ofercie na Black Friday

Przedświąteczne akcje promocyjne i wielkie rabaty to doskonała okazja, by w końcu ulepszyć swój salon i wymienić na nowsze urządzenie, przed którym cała rodzina spędza dużo czasu. Czyli telewizor. W promocyjnej ofercie Media Expert można znaleźć okazje, obok których naprawdę trudno będzie przejść obojętnie!

Sprawdzone Sony

Tysiąc złotych zostanie nam w kieszeni, jeśli wybierzemy świetny, 75-calowy telewizor SONY Bravia KD-75X75WL. Tak, telewizor, który kosztował przed obniżką 5999,99 zł, a przez ostatnie 30 dni zszedł z ceny tylko do 5990 zł, teraz można mieć już za 4990 zł! Co konkretnie tu kupimy? Jakość, oczywiście.

SONY to jedna z wiodących marek na rynku telewizorów. I to od kiedy tylko sięgamy pamięcią wstecz. Japoński koncern to gwarant najwyższej jakości i najlepszych rozwiązań technologicznych. Nie inaczej jest w tym przypadku. O tysiąc złotych taniej nabywamy tutaj wielki, 75-calowy ekran Dolby Vision z najnowszą matrycą Direct LED Bravia Engine i potężnym czterordzeniowym procesorem X1, który obsługuje Dolby Vision, HDR10 i HLG oraz inne technologie poprawy obrazu, takie jak 4K X-Reality PRO i Motionflow XR 200 Hz. Obrazowi w rozdzielczości UHD 4K towarzyszy przestrzenny dźwięk DTS Dolby Atmos z konkretnym basem z głośników X-Balanced. Jak przystało na sprzęt pochodzący od producenta konsol PlayStation, telewizor ten przeznaczony jest również dla graczy. Ma szybkie złącze HDMI 2.1 oraz świetny system Auto Low Latency, który wydatnie poprawia płynność i responsywność w grach, a także Auto HDR Tone Mapping dbający o wysoką jakość kontrastu.

Dużą zaletą tego tańszego o tysiąc złotych sprzętu jest również system operacyjny Google TV. Sprawia on, że telewizor staje się równie wszechstronny, jak komputer i pozwala na zainstalowanie wielu różnych aplikacji, w tym wszystkich popularnych usług streamingowych. Wbudowany Chromecast pozwala również strumieniować na 75-calowy ekran obraz ze smartfona, zarówno tego z Androidem, jak i iPhone’a od Apple. Miłym zaskoczeniem jest również mikrofon wbudowany w pilota, który pozwala bez problemu obsługiwać telewizor za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu głosowego.

Renomowany Philips

Mamy skromniejszy budżet? I salon skromniejszych rozmiarów, w którym 75-calowy olbrzym się po prostu nie sprawdzi? Nie szkodzi. Świetny 55-calowy telewizor Philips 55PUS7008 4K też jest objęty tą głośną promocją. Przed obniżką musielibyśmy zapłacić za niego 2299,99 zł. Teraz można go nabyć w Media Expert za jedyne 1799 zł! Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła 1999,99 zł. 55-calowy telewizor Smart TV 4K w cenie nieco lepszego smartfona?! Owszem, właśnie tak. Takie Media Expert ma rabaty!

Ta cena to już powód wystarczający, by dokonać zakupu, ale to niejedyna zaleta tego urządzenia. Za 1799 zł dostajemy tu świetną 55-matrycę i dwurdzeniowy procesor, który obsługuje HDR10 oraz HLG, gwarantując wysoką jakość obrazu w rozdzielczości UHD 4K. Technologia Philips Pixel Precise Ultra HD zadba o to, żeby wszystko, niezależnie od jakości i rozdzielczości materiału źródłowego, wyświetlić w pełnym splendorze 4K z zachowaniem ostrości, dynamiki, kontrastu i żywych kolorów. Ten zachwycająco tani Philips ma również złącze HDMI 2.1, dzięki któremu będzie doskonale współpracował z najnowszym konsolami oraz system Smart TV dający dostęp do największych i najbardziej popularnych platform z filmami i serialami. W takiej cenie, o pół tysiąca taniej, brzmi to zbyt dobrze, by było prawdą. Ale jest.

I to nie wszystko

Przedświąteczne szaleństwo rabatowe w Media Expert oczywiście nie ogranicza się do tych dwóch przykładowych modeli telewizorów. Wielkie promocje obejmują o wiele szerszy asortyment. Można tu znaleźć coś najbardziej odpowiedniego dla siebie, jeśli szuka się nowego telewizora, żeby tej zimy zanurzyć się w świecie filmów i seriali na wielkim ekranie i w jakości, na jaką już od dawna zasługujemy. Jak jednak szukać? Na co zwracać uwagę, polując na największe rabaty? Poza ceną, oczywiście?

Rozmiar ma znaczenie, rzecz jasna. Ale nie zawsze największe jest najlepsze. Ogromny i cudowny 85-calowy gigant może nas zachwycić, ale potem może się też okazać, że jest po prostu zbyt duży. Trzeba brać pod uwagę wielkość pomieszczenia oraz odległość, jaka będzie dzieliła ekran i osoby siedzące na fotelach lub wylegujące się na kanapie. Najlepiej to obliczyć za pomocą współczynnika 2 do 1. Jak to działa? Mnożymy przekątną ekranu razy dwa, żeby uzyskać optymalną odległość, w jakiej powinniśmy się znajdować. Jeśli np. telewizor ma 50 cali, to idealny punkt do oglądania znajduje się w odległości 100 cali, czyli 2,5 m. Dla telewizora 75 cali z kolei będą to prawie 4 m. Jeśli będziemy siedzieć bliżej, to zamiast pożądanego efektu kinowego możemy otrzymać przeciążone oczy i ból głowy. Warto to wziąć pod uwagę.

Jakość obrazu

W przypadku telewizora to właśnie ten parametr ma decydujące znaczenie. Skąd jednak mamy wiedzieć, czy obraz jest rzeczywiście wysokiej jakości? Pierwszą przesłanką jest oferowana rozdzielczość. Im wyższa, tym wszystko jest bardziej szczegółowe. Standardem w najbliższej przyszłości będzie rozdzielczość UHD 4K, czyli 3850 x 2160 pikseli. I w nią trzeba celować. Rozdzielczość FullHD, czyli 1920 x 1080 również może być akceptowalna, zwłaszcza w mniejszych telewizorach, ale trzeba pamiętać, że to jednak wczorajszy standard.

Drugą kluczową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest rodzaj matrycy. Telewizory LED, najpowszechniejsze dziś, podświetlają kolorowe diody za pomocą osobnego źródła światła. Rozkłada się ono niestety dość równomiernie, więc nie oferuje idealnego kontrastu. Trochę lepiej mają się sprawy w przypadku matryc nowej generacji QLED oraz Mini LED, w których podświetlenie jest punktowe i kontrast o wiele wyższy. Jeśli jednak chcemy obraz ostry jak brzytwa, idealnie kontrastowy i zachwycający głębią oraz paletą kolorów, musimy zainwestować w najnowocześniejszą matrycę z samoświecących diod OLED.

Ostatnim parametrem, który ma wpływ na jakość obrazu, jest tempo odświeżania. Jeśli telewizor ma służyć do oglądania zwykłych programów, seriali i filmów, to wystarczy nam 60 Hz. Jeśli jednak planujemy podłączenie konsoli lub komputera, to do grania bardziej odpowiednie będzie 120 Hz lub więcej.

Oprogramowanie

Dziś telewizory to już nie tylko zwykłe ekrany wyświetlające sygnał z kabla antenowego, ale w zasadzie pełnoprawne komputery, tyle że bez klawiatury i myszki. Warto więc zwrócić uwagę na to, jaki procesor napędza ten telekomputer i ile ma rdzeni obliczeniowych. Dwa mogą wystarczyć, ale lepiej będzie, jeśli procesor ma przynajmniej cztery rdzenie. I musi obsługiwać technologie poprawy obrazu High Dynamic Range, czyli tak zwane HDR. HDR10 to typowy standard, HDR10+ to jego ulepszona wersja, a najlepsze efekty oferuje Dolby Vision. HLG z kolei odpowiada za dynamikę obrazu w transmisjach telewizyjnych na żywo.

Drugim ważnym składnikiem telewizora jest system operacyjny. Android TV i Google TV to systemy uniwersalne, stosowane przez wielu producentów. Są najbardziej wszechstronne, ale z uwagi na liczbę modeli urządzeń, które obsługują, i konieczność dostosowywania aktualizacji oprogramowania do wszystkich z nich nowe wersje aplikacji lub nowe aplikacje trafiają na nie najpóźniej. Dlatego też niektórzy producenci, tacy jak Samsung czy LG, stosują autorskie systemy Tizen TV czy WebOS. Gwarantują one szybsze aktualizacje, ale niestety może się także okazać, że nie obsługują wszystkich aplikacji. Dlatego też przed zakupem "inteligentnego" telewizora należy koniecznie sprawdzić, z jakiego systemu operacyjnego korzysta i czy obsługuje on interesujące nas aplikacje.

