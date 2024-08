Na niebie pojawił się kosmiczny żagiel. Dostrzeżemy go z Polski

Opracowany przez NASA Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) jest demonstracją technologii, która może pomóc w tworzeniu tanich systemów napędowych do przyszłych misji kosmicznych. ACS3, który trafił na orbitę pod koniec kwietnia 2024 r., działa podobnie do tradycyjnych żaglówek. System bazuje na żaglach słonecznych, wykorzystujących ciśnienie światła słonecznego do napędzania swojego działania, eliminując w ten sposób potrzebę korzystania z konwencjonalnego paliwa rakietowego.