Naukowcy odkryli mechanizm, który pomaga przezwyciężyć strach

W swoich badaniach zespół wykorzystał myszy. W laboratorium zasymulowali zagrożenie ze strony ptaka drapieżnego poprzez rzucanie rozszerzającego się cienia na habitat z gryzoniami. Początkowo myszy szukały schronienia, gdy tylko dostrzegły zagrożenie. Aby nauczyć myszy, że ten zbliżający się bodziec nie jest niebezpieczny, dodano bariery, które uniemożliwiały zwierzętom ukrycie się. Myszy w obliczu zagrożenia próbowały się schować, ale nie było gdzie. Mimo to nie zostały zjedzone. To pokazało gryzoniom, że zagrożenie okazało się nieszkodliwe i myszy nauczyły się zachowywać spokój zamiast uciekać. To z kolei dało naukowcom model do badania tłumienia reakcji strachu.