To maszyny z Polski. Na nagraniu widać, co robią z nimi Ukraińcy

Serwis wyjaśnił również, że nagranie zostało zrobione przez podpułkownik Wadyma Woroszyłowa z 204. Brygady Lotnictwa Taktycznego. To właśnie ta jednostka ma używać przekazane myśliwce MiG-29 . Polska dostarczyła Ukrainie łącznie 14 takich samolotów w dwóch transzach. Pierwsza dostawa obejmowała cztery samoloty i miała miejsce w marcu 2023 r. Kolejne maszyny przekazano w następnych miesiącach tego samego roku. Decyzja ta sprawiała, że Polska stała się jednym z pierwszych krajów NATO, który zdecydował się na transfer myśliwców do Ukrainy.

MiG-29, będące konstrukcją dobrze znaną ukraińskim pilotom z czasów radzieckich, okazały się cennym wsparciem, zwłaszcza w zadaniach obrony powietrznej i przechwytywania celów wroga. Są to myśliwce wielozadaniowe czwartej generacji, zaprojektowane w Związku Radzieckim w latach 70. jako odpowiedź na amerykańskie F-15 i F-16. Ich głównym zadaniem było zapewnienie przewagi w powietrzu, ale z czasem myśliwce dostosowano również do zadań uderzeniowych.

Samolot wyróżnia dobra manewrowością, co zawdzięcza aerodynamicznej konstrukcji i potężnym silnikom RD-33 z dopalaczem, umożliwiającym osiąganie prędkości maksymalnej ponad 2400 km/h, czyli około 2,25 Macha. Zasięg operacyjny MiG-29 wynosi ok. 1500 km, a z dodatkowymi zbiornikami paliwa może wzrosnąć do 2100 km. Pułap operacyjny sięga 18 000 metrów, co czyni go poważnym przeciwnikiem zarówno na niskich, jak i dużych wysokościach.