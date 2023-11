Na Księżycu pojawiły się nowe kratery. Winę za to ponosi człowiek

W artykule opublikowanym na łamach "The Planetary Science Journal" naukowcy wyjaśniają, że najprawdopodobniej winę za to ponosi dodatkowy i wciąż tajemniczy ładunek rakiety, który nie został zadeklarowany przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną (CNSA). Co więcej, instytucja zaprzecza, że to chińska rakieta uderzyła w Srebrny Glob. Dlatego jednoznaczne ustalanie, czym tak naprawdę jest wspomniany ładunek to niełatwe zadanie. Zwłaszcza że do uderzenia doszło po stronie Księżyca, która nie jest bezpośrednio widoczna z Ziemi.