Na ISS poleci prywatny zespół astronautów. Będzie to pierwszy taki przypadek w historii

Firma Axiom Space na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat misji Ax-1. Wiadomo tylko, że najprawdopodobniej wezmą w niej udział cztery osoby. Jednym z członków załogi będzie Michael Lopez-Alegria, były astronauta NASA. Pojawiają się też spekulacje, że do zespołu może dołączyć aktor Tom Cruise, znany m.in. z takich filmów jak "Top Gun" czy "Mission: Impossible", a także reżyser Doug Liman.

Komercjalizacja lotów w kosmos

W czerwcu szef NASA - Jim Bridenstin potwierdził, że agencja kosmiczna prowadzi rozmowy na temat możliwego nakręcenia kilku scen do filmu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej . Przekazał również, że jest w nie zaangażowana firma Axiom Space.

To właśnie współpraca pomiędzy Axiom Space i SpaceX pozwoli na wysłanie prywatnego zespołu astronautów na ISS. Będzie to historyczny moment, a wyjątkowości doda mu fakt, że po raz pierwszy prywatna firma zapłaci innej prywatnej firmie za wysłanie załogi w kosmos. Misja Ax-1 będzie ważnym punktem zwrotnym w planach komercjalizacji niskiej orbity okołoziemskiej. Axiom Space planuje nawet dołączyć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej własny moduł mieszkalny w 2024 roku.