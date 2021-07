Na czwartej fali się nie skończy? Epidemiolog prognozuje

Aby zapobiec kolejnej fali epidemii, której nadejście spodziewane jest już we wrześniu, francuski rząd zamierza do końca sierpnia zaszczepić 40 mln obywateli jedną dawką oraz 35 mln dwiema dawkami. Do wtorku (29 czerwca) pierwszą dawkę otrzymała już połowa Francuzów (33,69 mln osób). W pełni zaszczepionych jest już natomiast 22,26 mln obywateli, co stanowi ponad 32 proc. populacji.