Muzyka może uwolnić śmiertelny patogen. Naukowy nie mają wątpliwości

Według ekspertów ds. bezpieczeństwa systemów cyber-fizycznych z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (UCI), mechanizmy, które kontrolują przepływ powietrza w i z obiektów ochrony biologicznej mogą zostać podstępnie zmuszone do nieregularnego funkcjonowania przez dźwięk o określonej częstotliwości, potencjalnie ukryty w popularnej piosence.

Naukowcy podzielili się swoimi odkryciami z uczestnikami ostatniej konferencji Association for Computing Machinery Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2022) w Los Angeles.