Musk znów wyzywa Putina na pojedynek. "Użyję tylko lewej ręki"

Według najnowszych danych użytkownicy z Ukrainy pobrali już aplikację do obsługi internetu od SpaceX 100 tys. razy. Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl , w zeszłą niedzielę zanotowano 21 tys. pobrań aplikacji na całym świecie. Większość z nich pochodziło z Ukrainy. Jest to rekordowy wynik od czasu uruchomienia usługi.

Starlink to telekomunikacyjny systemu satelitarny nowej generacji. Jego celem jest zapewnienie dostępu do internetu z dowolnego miejsca na świecie. Chodzi tu szczególnie o obszary wiejskie oraz regiony pozbawione dostępu do szybkiego łącza szerokopasmowego. Według zapewnień firmy Elona Muska "użytkownicy mogą spodziewać się prędkości pobierania między 100 Mb/s a 200 Mb/s oraz opóźnień na poziomie 20 ms w większości lokalizacji".