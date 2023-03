Musk przeprasza zwolnionego pracownika. Czy Thorleifsson wróci na Twittera?

W tym tygodniu informowaliśmy o pracowniku Twittera, Hallim Thorleifssonie, który nie mogąc uzyskać od działu zasobów ludzkich informacji na temat tego, czy nadal jest pracownikiem firmy, czy też nie, postanowił zapytać o to samego Elona Muska. Nie otrzymując żadnej odpowiedzi prywatnie, zdecydował się poruszyć tę sprawę publicznie, przez swoje konto na Twitterze. Dzięki dużej ilości podań dalej (co jest mechanizmem portalu sprawiającym, że wpisy są bardziej widoczne) miliarder w końcu dostrzegł wpis i rozpoczął z Thorleifssonem publiczną dyskusję odnośnie tego, czym zajmował się pracownik. Sprowokował też tym ogólną dyskusję wśród użytkowników dotyczącą tego, czy wykonywana przez starszego dyrektora ds. projektowania produktów (którym był Thorleifsson) praca była dla portalu potrzebna, czy też pobierał on swoje wynagrodzenie za nic.