Można się pakować? Sprawdzamy, czy sztuczna inteligencja zastąpi dziennikarzy

W przyszłości ludzie stracą pracę na rzecz wydajniejszej od nich sztucznej inteligencji. Według ekspertów na liście obok kasjerów, księgowych i kierowców są także dziennikarze. Niedawno Microsoft zapowiedział zwolnienie dziennikarzy pracujących przy platformie Microsoft News. Czy to znak, że dziennikarze mogą zaczynać się pakować i szukać nowego zawodu? Nic na to nie wskazuje.

Rozwój sztucznej inteligencji lub algorytmów działających na bazie uczenia maszynowego jest oszałamiający. Już dziś algorytmy, które są wrzucane do worka z napisem "sztuczna inteligencja" realnie wpływają na codzienność. To m.in.:

Chcesz zobaczyć, jak sztuczna inteligencja działa w praktyce? Nic prostszego. Wyjmij smartfona i włącz aplikację Google Lens . Prawdopodobnie masz ją zainstalowaną, a jak nie to zajmie to tylko chwilę. Teraz zrób zdjęcie dowolnego liścia, a aplikacja powie ci do jakiego krzaka, kwiatu lub drzewa należy. To właśnie sztuczna inteligencja w działaniu.

Chociaż sztuczna inteligencja już teraz pomaga dziennikarzom (choć głównie tym anglojęzycznym) to prędko ich nie zastąpi. Bloombergowi SI pomaga tworzyć raporty finansowe, a Washington Post używa jej do śledzenia zmieniających się trendów w mediach społecznościowych. W Polsce jednak raczej nie zobaczymy szybko nawet prostych tekstów pisanych automatycznie.

- Mimo największych chęci nie jesteśmy w stanie tworzyć unikalnych treści w sposób automatyczny – komentuje Maciej Eliasz, szef zespołu SEO w Wirtualnej Polsce. - Nawet z punktu widzenia wyszukiwarek takie treści nie mają sensu. Google ze swoją sztuczną inteligencją jest w stanie rozpoznać takie teksty i "zabić" ich pozycję w wyszukiwarce. Widać, że z każdym miesiącem to wszystko idzie jeszcze dalej i serwisy, które próbowały używać automatów do pozyskiwania ruchu, zaczęły tracić.

Ewentualne artykuły SEO (Search Engine Optimization, czyli tworzone z myślą o wyszukiwarce Google) oraz artykuły takie jak sprawozdania finansowe Bloomberga mają jedną cechę wspólną. Powstają one na bazie istniejących danych. Tylko w ten sposób twór, który dziś nazywamy sztuczną inteligencją jest w stanie pracować. Musi dostać bazę danych, na podstawie której stworzy coś nowego. I to jest element, który sprawia, że roboty, komputery ani programy nie zastąpią dziennikarzy ani w najbliższej przyszłości, ani może nigdy.

Pisanie to tylko ułamek pracy dziennikarza

W dziennikarstwie sama czynność składania zdań, którą SI jest w stanie wykonać, to zaledwie mała część pracy. Najważniejsze jest znalezienie oryginalnego tematu oraz zdobycie informacji. Nawet jeśli jest to tak błahy temat, jak kot, który utknął na drzewie, a zdobycie informacji ogranicza się do jednego telefonu, to są to zadania przekraczające możliwości dzisiejszej sztucznej inteligencji. Bo ani kota na drzewie, ani telefonu nie da się zamknąć w bazie danych, którą SI mogła być "przerabiać".