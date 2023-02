Moździerz M-240 z muzeum? Ukraińcy użyli sprzętu, a następnie wystawili mu noty

Eksperci prowadzący konto Ukraine Weapons Tracker na Twitterze opublikowali nagranie, które pokazuje kolejne użycie ciężkiego moździerza M-240. Niewykluczone, że ta dość osobliwa broń i jednocześnie stara broń, to okaz pochodzący z kijowskiego muzeum. Wideo dowodzi, że wciąż sprawdza się na polu walki. Potwierdzają to również noty wystawione jej przez ukraińskich żołnierzy po oddaniu strzału.

Już w październiku 2022 r. Łukasz Michalik informował o pojawieniu się potężnego, strzelającego 130-kg pociskami moździerza M-240 wśród broni używanej przez Ukraińców. Jak wówczas pisał: to "sprzęt, którego wcześniej z pewnością nie było na wyposażeniu ukraińskiej armii. Nie jest także pewne, czy znajdował się w jej magazynach. Wiadomo za to, że egzemplarz tej broni był wystawiany w kijowskim Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej". Możliwe, że pokazana na nagraniu broń, z której korzysta 35 Brygada Piechoty Morskiej, to ten sam moździerz.

Moździerz M-240 pochodzi z muzeum?

M-240 kal. 240 mm to ciężki moździerz holowany radzieckiej produkcji, który opracowano w latach 40. XX wieku. Armia Czerwona przyjęła go na wyposażenie na początku lat 50. XX wieku. Jednym z powodów opracowania tej broni była chęć stworzenia alternatywy dla konwencjonalnych dział artyleryjskich tego samego kalibru, która będzie potrzebowała mniejszych zdolności produkcyjnych, przez co będzie można wyprodukować więcej sprzętu w krótszym czasie.

M-240 kal. 240 waży ponad cztery tony, a do jego obsługi potrzeba nawet 11 osób. Właśnie taka liczba niezbędna jest do rozłożenia i późniejszego złożenia moździerza, co zazwyczaj zajmuje ok. 25 minut. M-240, pomimo że ma swoje lata, wciąż jest potężną bronią, która może zadać dotkliwe ciosy przeciwnikowi. Zwłaszcza że wystrzeliwuje pociski kalibru 240 mm o długości 1,5 metra i masie aż 130 kg, co więcej, maksymalny zasięg ognia M-240 przekracza 9 km, a jego szybkostrzelność szacuje się na jeden strzał na minutę.

Według Ukraine Weapons Tracker z moździerza pokazanego na nagraniu wystrzelono albo 3F2 HE-Frag, albo innego rodzaju amunicję moździerzową. Jak już zauważył Łukasz Michalik, moździerz dostosowany jest do strzelania różnymi rodzajami amunicji: "obok standardowej amunicji powstały także warianty z napędem rakietowym, zwiększającym zasięg do 20 km, a także wersja z subamunicją kasetową i głowicą atomową".

