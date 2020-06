MON: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Wracają ćwiczenia wojskowe. Chętnych nie brakuje

- Zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej oferty. To jest propozycja bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a jednocześnie dająca sposobność znalezienia dobrego zatrudnienia, pewnego zatrudnienia. Zatrudnienia, które w efekcie przysłuży się właśnie bezpieczeństwu naszej Ojczyzny. (…) Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, stąd też rozpoczynamy dziś kolejną edycję kampanii społecznej "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" - mówił minister.

Ochotników nie brakuje

Podczas specjalnej konferencji, Mariusz Błaszczak poinformował, że tylko w ostatnich dniach na te ćwiczenia zgłosiło się 880 osób, z tego 578 to osoby bezrobotne. Szef resortu przypomniał, że szkolenia wojskowe są szansą na rozwój i zwiększenie własnych kompetencji. - Przeszkolenie może być wykorzystane w sytuacji kryzysowej, to jest niewątpliwie niezwykle istotne, żeby jak najwięcej osób wiedziało jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Po drugie, szkolenia to właśnie propozycja skierowana do tych, którzy utracili pracę - mówił minister.