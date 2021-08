Moduł ISS w płomieniach. Astronauta wrzucił nagranie do sieci [WIDEO]

Wszystko trwało około 6 minut, a wyjątkowy "spektakl" podziwiali astronauci przebywający na ISS. Jeden z nich - Thomas Pesquet sfilmował całe zdarzenie i podzielił się nim w sieci. Pod nagraniem napisał: "powrót do atmosfery bez osłony termicznej skutkuje fajną kulą ognia". Astronauta zażartował również, że spalający się moduł mógł przypominać "spadającą gwiazdę". Przyjęło się, że widząc taki obiekt na niebie, należy pomyśleć życzenie. Pesquet zaznaczył: "następnym razem, gdy zobaczysz spadającą gwiazdę, może to być spalenie naszych śmieci na ISS". Dodał też, że nie jest do końca pewny, czy wówczas życzenie zostanie uznane, ale dalej warto próbować.