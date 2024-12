Mocarstwo mówi dość. Rozpoczyna produkcję dronów szpiegowskich

DAPA ogłosiła, że maszyny wytwarzane przez Korean Air, największe południowokoreańskie linie lotnicze, będą przystosowane do działań w armii, marynarce wojennej oraz straży przybrzeżnej.

Z ujawnionych informacji wynika, że te bezzałogowe maszyny cechują się długością ok. 13 metrów i wysokością 3 metrów. Są zdolne do latania na wysokości do 10-12 km i umożliwiają rejestrowanie obrazów wysokiej jakości z odległości ponad 100 km. Ich skrzydła mają rozpiętość 25 metrów.