"Mini HIMARS-y" w Ukrainie. Mniejsze, ale dalej śmiercionośne

To nie pierwszy raz, kiedy w Ukrainie zauważono takie połączenie amerykańskiego sprzętu wojskowego. Już w maju zwrócili na nie uwagę eksperci prowadzący konto OSINTtechnical na Twitterze. Oni też nazwali rozwiązanie "mini HIMARS-ami" i przekazali, że jest to sprzęt pozostający na wyposażeniu 37. Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej.

Z dostępnych materiałów wynika, że ukraińscy żołnierze korzystają z pojazdu Humvee M1152A1. Jest to wersja, która zyskała lepsze opancerzenie kabiny przeznaczonej dla dwuosobowej załogi. Ma również otwartą przestrzeń ładunkową. Może ona służyć do przewozu osób, ładunków, lub do transportu broni takiej jak wyrzutnie LAND-LGR4.