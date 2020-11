Milionerzy: W jakim czasie światło pokonuje drogę ze Słońca do Ziemi?

Czas, w jakim światło pokonuje drogę ze Słońca do Ziemi, to mniej więcej:

Droga światła ze Słońca do Ziemi

Światło, jako fala elektromagnetyczna, rozchodzi się z prędkością ok. 300 000 km/s, co sprawia, że pokonuje odległość od Słońca do Ziemi w ok. 8 minut. Poniżej znajdziecie informacje na temat tego, ile czasu potrzebuje światło, by pokonać konkretną odległość w kosmosie: