Milionerzy. Czym jest paruzja? Pytanie za 75 tys. sprawiło graczowi ogromny kłopot

Kolejny odcinek programu "Milionerzy" jak zwykle obfitował w ogromne emocje. Wszystko za sprawą rozgrywki, w której główną rolę odegrał pan Nikodem. Uczestnik imponował sporą wiedzą i podejmowaniem odważnych decyzji. Kiedy wydawało się, że gracz może przynajmniej zbliżyć się do głównej wygranej , pojawiły się schody w postaci pytania za 75 tysięcy złotych. Brzmiało ono następująco: Paruzja to...?

A: odzysk metali ze złomu. B: wielokrotnie użycie jednorazówek C: ponowne przyjście Chrystusa D: zastosowanie pary wodnej

Uczestnik nie znał odpowiedzi, dlatego postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego, którym było pytanie do publiczności. Widzowie zgromadzeni w studio odpowiadali następująco: 41 proc. osób zaznaczyło odpowiedź D, 25 proc. - odpowiedź C, 20 proc. - wariant A oraz 14 proc. - wariant B.

Gracz postanowił zaufać większości i zaznaczył odpowiedź D - zastosowanie pary wodnej. Niestety, tym razem nie podjął dobrej decyzji. Według Nowego Testamentu, paruzja to zapowiadany przez proroków powrót Chrystusa na świat. Prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest więc C.