Milionerzy. Bandy a hokej na lodzie. Pytanie o różnicę zaskoczyło uczestnika

"Milionerzy" to jeden z tych teleturniejów, który od kilkunastu lat cieszy się ogromną popularnością. Wszystko za sprawą emocjonujących rozgrywek i niezliczonej ilości ciekawych pytań . Nie inaczej było we wtorek, gdy swoją batalię o główną wygraną rozpoczął pan Jakub z Ustki.

Uczestnik z pewnością nie spodziewał się, że napotka spore trudności już przy pytaniu za 5 000 złotych. Brzmiało ono następująco: "Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, tylko..." :

Gracz przyznał, że nigdy nie słyszał o bandy. Początkowo myślał, że poprawną odpowiedzią na pytanie jest B, jednak stwierdził, że dyscypliną sportową podobną do hokeja, w której używa się piłki, jest unikohej. Uczestnik zdecydował się na skorzystanie z koła ratunkowego. Po odrzuceniu przez komputer dwóch błędnych odpowiedzi, na ekranie zostały do wyboru opcje A i B.

Podstawową różnicą między bandy a hokejem na lodzie jest to, że w pierwszej grze zawodnicy używają piłki, a w drugiej krążka. Boisko do bandy jest również większe od tego do hokeja. Wspomniany przez uczestnika unihokej to gra, w której głównym elementem jest piłka, jednak rozgrywka ma miejsce na boisku bez lodu, a osoby w niej uczestniczące nie jeżdżą na łyżwach.