Miliardy na bombowce strategiczne. Ameryka utrzymuje flotę samolotów B‑2

Jest to kwota umowy, podpisanej przez Pentagon z koncernem Northrop Grumman, czyli producentem samolotów B-2. Kontrakt zakłada zapewnienie przez producenta wsparcia w zakresie utrzymania gotowości operacyjnej , ale także wprowadzania różnych usprawnień, aktualizacji oprogramowania czy obsługi maszyn w miejscu stacjonowania.

Umowa dotyczy zaledwie 18 maszyn. Choć w sumie powstało 21 egzemplarzy bombowca B-2, to dwa z nich uległy wypadkom (jeden rozbity, drugi uszkodzony pożarem), a jeden służy jako maszyna testowa.

B-2 Spirit to samolot opracowany według założeń z końcowego okresu zimnej wojny. Pierwsza z maszyn uniosła się w powietrze w 1989 roku, ale planowana produkcja wielkoseryjna nie doszła do skutku – geopolityczne zmiany i rozpad Związku Radzieckiego sprawiły, że Stany Zjednoczone poprzestały na wybudowaniu zaledwie 21 egzemplarzy. Koszt jednego jest szacowany na ok. 2 mld dolarów.