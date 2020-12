Microsoft Teams z nowościami. Zmiany przede wszystkim na smartfonach

Microsoft Teams to jedna z najpopularniejszych obecnie usług, umożliwiających wirtualne spotkania. Z powodu pandemii koronawirusa firma znacząco przyspieszyła z usprawnianiem jej, by zapewnić zarówno dobrą jakość połączeń, jak i ich bezpieczeństwo. Teraz przyszła pora na zmiany w aplikacji na smartfona .

Wśród nowych funkcji na telefonach, pojawi się obsługa nowych układów widoku obecnych uczestników spotkania. Pojawi się m.in. możliwość wyświetlenia galerii 3x3 (do 9 okienek na ekranie), dużej galerii obsługującej do 49 okienek lub specjalnie wydzielonej wirtualnej przestrzeni dla uczestników.

Podobnie jak w przypadku rozmów w przeglądarce lub za aplikacji na komputerach, bez względu na to, jaki tryb galerii wybierzemy, to zawsze będzie można dodać efekt rozmazanego tła, tak by nasza sylwetka była jak najlepiej widoczna. Ciekawą nowością będzie również opcja "Meet Now", która umożliwi szybkie rozpoczęcie spotkania bezpośrednio z poziomu kalendarza w aplikacji.

Kolejną ważną zmianą jest możliwość wyświetlania udostępnianych treści, na której brak narzekało wielu użytkowników Teamsów na smartfonach. Inna funkcja, która do tej pory była dostępna jedynie na desktopie, to możliwość przypięcia wideo w czasie spotkania do danego kanału. Oznacza to, że film wypełni wtedy cały ekran, co zdecydowanie ułatwi np. oglądanie prezentacji.