Microsoft oskarżony o rasistowski algorytm. Technologia nie potrafi odróżnić rasy mieszanej

Niedawno w agregatorze wiadomości MSN pojawił się news o tym, jak jedna z członkiń zespołu Little Mix opowiadała o rasizmie w jej życiu.

"Wirtualny redaktor" opatrzył ten wpis zdjęciem niewłaściwej piosenkarki z zespołu. Zamiast Jade Thirlwall pojawiła się tam fotografia Leigh-Anne Pinnock. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że z racji swojego multikulturowego pochodzenia, ich wygląd, a co za tym idzie karnacja skóry jest całkiem odmienna.

Sprawą zajął się brytyjski Guardian, który podniósł kwestię tego, że skoro algorytm nie potrafił odróżnić dwóch różnych osób rasy mieszanej, to znaczy, że wytrenowano go przez osoby z uprzedzeniami lub błędami poznawczymi.

Co ciekawe, jak ustalił wcześniej Guardian, Microsoft przed faktem poinformował pracowników MSN o tym, że w dzienniku pojawi się negatywny artykuł o firmie, krytykujący rzekomo "rasistowski algorytm", który wkrótce ich zastąpi.

Co więcej, firma z Redmond miała poinstruować pozostałą garstkę pracowników działu MSN o tym, aby wyczekiwać momentu pojawienia się krytycznego artykułu i usunąć go ręcznie z agregatora. Microsoft ostrzegł ich także, że algorytm może samoczynnie spróbować opublikować ten wpis ponownie.

Ze śledztwa gazety wynika również, że Microsoft obawia się utraty reputacji swojego produktu. – Kiedy trwają teraz anty-rasistowskie protesty, nie jest to najodpowiedniejszy czas na to, by móc sobie pozwolić na błędy – miał powiedzieć jeden z pracowników firmy.