Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec czerwca w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z frontu w Ukrainie, które przedstawiało zniszczony pojazd opancerzony Federacji Rosyjskiej. Film był jednak słabej jakości, a jego autorzy nie informowali, co właściwie zostało zniszczone.

Głos zabrał jeden z ukraińskich analityków wojskowych, Oleksandr Kowalenko. Jego zdaniem na nagraniu był widoczny pojazd Plastun-SN , czyli słabo opancerzona konstrukcja przeznaczona przede wszystkim do ewakuacji sojuszników. Jednocześnie miało to być drugie udokumentowane zniszczenie wozu tego typu od momentu pojawienia się Plastunów w arsenale Rosji, tj. od października 2023 r.

– Nie jest to jakiś nuklearny pojazd rozpoznawczy i dowodzenia, ale najlepiej chroniony i najwygodniejszy pojazd postnuklearny, jaki można sobie wyobrazić. Szczelny, autonomiczny i ciężko opancerzony czołg bez wieży, z zewnętrznymi kamerami i własnym źródłem tlenu – przekonywał Forbes.

Ładoga to sprzęt, którego historia sięga lat 70. ubiegłego wieku. Zanim jednak został włączony do arsenału Rosjan, armia musiała przeprowadzić szereg jej testów. W związku z tym pojazd został wdrożony do armii w kolejnym dziesięcioleciu, w latach 80.