Meteoryt uderzył w Marsa. Utworzył niezwykły krater

Meteoryt, który uderzył w Marsa, nie był duży. Zgodnie z informacjami podanymi przez NASA, jego średnica wynosiła ok. 5 - 12 metrów. Gdyby taki obiekt zmierzał na Ziemię, spaliłby się w atmosferze. Gęstość marsjańskiej atmosfery jest równa jednemu procentowi gęstości ziemskiej, więc skała bez problemu uderzyła w powierzchnię planety, powodując przy tym jej niemałe uszkodzenie.

W wyniku uderzenia meteorytu w regionie Amazonis Planitia na Marsie powstał krater o średnicy ok. 150 metrów i głębokości ok. 21 metrów. Zderzenie doprowadziło do wykopania spod powierzchni ziemi kawałków lodu o wymiarach głazów, które były zakopane bliżej tamtejszego równika niż jakiekolwiek inne fragmenty, które dotychczas odkryli badacze. Niektóre z nich zostały odrzucone nawet na odległość 37 kilometrów.