Sposób na "nieśmiertelność"? Amerykańska firma ma na to pomysł

Space Crystals LLC chce umożliwić klientom namiastkę nieśmiertelności poprzez zapisanie ich DNA w specjalnie przygotowanym krysztale. Następnie kryształy będą wysyłane na Księżyc. Proces jest bardzo skomplikowany i nietani. Za umieszczenie DNA w krysztale i wysłanie go w kosmos należy zapłacić ok. 150 tys. dolarów (przy obecnym kursie będzie to ponad 700 tys. zł).