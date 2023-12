Metalowy bolec w gniazdku. Wyjaśniamy, do czego służy

Kiedy wtyczka urządzenia jest włożona do gniazdka, wspomniane styki przylegają ściśle do metalowych bolców wtyczki. Dzięki temu możliwy jest przepływ prądu (ze styków do bolców). "Między tymi otworami panuje różnica potencjałów zwana napięciem. Gdy wtyczka jest włożona do kontaktu, z powodu niezerowego napięcia prąd płynie z jednego otworu (zwanego fazą) do drugiego (zwanego neutralnym lub zero) poprzez zasilane urządzenie, przekazując mu energię elektryczną" – wyjaśniono na stronie "Zapytaj fizyka".