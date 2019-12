Metal, jak z Terminatora opracowany przez US Air Force

Amerykańskie Siły Powietrzna US Air Force opracowały metal, który w zachowaniu przypomina ten, który pojawił się w filmie "Terminator 2". Płynny metal samoczynnie zmienia swoją strukturę, gdy podda się go rozciąganiu.

Naukowcy z U.S. Air Force Research Laboratory opracowali materiał porównywany do tego, który możemy zobaczyć w filmie "Terminator 2". Chodzi o płynny metal, z którego wykonany jest roboto T-1000, który w filmie poluje na 10-letniego Johna Connora.

W rozciąganym metalu wzrasta rezystencja elektryczna - przez to prąd płynnie w nim wolniej. W opracowanym przez naukowców z US Air Force materiale ta cecha nie zachodzi - nawet rozciągnięty metal z taką samą skutecznością przewodzi prąd. Może to mieć zastosowanie w nowoczesnych produktach, które będą mogły zmieniać kształt. Prawdopodobnie nie będzie to robot-morderca podobny do T-1000, ale np. elementy "ubieralnej" elektroniki.