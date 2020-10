Meksyk. Ogniska kula przeszyła niebo. Świadkowie uwiecznili to na nagraniach [Wideo]

Zaskoczeni obserwatorzy nieba w północno-wschodnim Meksyku, którzy spojrzeli w górę około 22:14. czasu lokalnego we wtorek (6 października 2020 r.), byli świadkami niezwykłego zjawiska. Niebo rozświetliła jasna kula ognia. Był to meteoryt, który przeszedł przez ziemską atmosferę, by wybuchnąć na niebie.