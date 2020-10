Drakonidy 2020 - kiedy oglądać? Już wkrótce noc spadających gwiazd

Na październikowym, nocnym niebie pojawią się Drakonidy , które powszechnie są nazywane spadającymi gwiazdami. Jest to stały rój meteorów, pojawiających się każdego roku w okresie od 6 do 10 października. Ich szczyt przypada jednak na 8 października. Tego dnia przy sprzyjających warunkach pogodowych można oglądać prawdziwy spektakl.

Drakonidy 2020 – jak oglądać?

Do obserwacji Drakonidów nie potrzebujemy żadnych specjalnych przyrządów. Spadające gwiazdy będą widoczne gołym okiem przy bezchmurnym niebie. Warto jednak zaplanować ich obserwację w miejscu, które jest oddalone od źródeł światła np. latarni, zabudowań itp. Można wybrać się za miasto.

Drakonidy 2020 – gdzie oglądać?

Drakonidy posiadają radiant w gwiazdozbiorze Smoka. Oznacza to, że to właśnie w tym punkcie "rozbiega" się rój spadających gwiazd. Gwiazdozbiór Smoka znajduje się na północnym niebie i rozciąga się wokół Małej Niedźwiedzicy. To właśnie w tym punkcie powinniśmy wypatrywać Drakonidów, które są pozostałością komety 21P/Giacobini-Zinner.