Mechanizm Antikythera. Kolejna z tajemnic najstarszego komputera na świecie ujawniona

Mechanizm z Antykithiry został znaleziony przez nurków w 1901 r. u wybrzeży greckiej wyspy Antykithira. Nurkowie dotarli wówczas do starożytnego statku handlowego, który spoczywał na głębokości 42 m. Wydobyli z niego liczne posągi, a także urządzenie obecnie uznawane za najstarszy komputer świata. W 1902 r. archeolog Valerios Stais ustalił, że mechanizm zawiera 37 kół zębatych z brązu, o średnicy od 1 do 17 cm. Były one napędzane za pomocą korby z boku i poruszały kilkoma wskazówkami.

Początkowo badacze myślieli, że to starożytny zegar, jednak później okazało się, że to znacznie bardziej zaawansowane urządzenie. Mechanizm z Antykithiry o wielkości pudełka po butach, dawniej używano do obserwowania ruchów Słońca, Księżyca i planet, synchronizowania kalendarza słonecznego z księżycowym, czy przewidywania zaćmienia Słońca i Księżyca. Początkowo eksperci uznawali, że mechanizm z Antykithiry śledził słoneczny zegar używany przez Egipcjan, jednak z najnowszych badań wynika, że był to grecki kalendarz księżycowy, donosi Live Science.