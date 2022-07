Antyczny cud techniki. "Komputer" sprzed 2 tysięcy lat

Artefakt jest powszechnie uważany powszechnie uważany za najstarszy przykład komputera analogowego, jaki kiedykolwiek znaleziono . Mechanizm składał się z 82 podzespołów, w tym z 37 starannie wykonanych kół zębatych z brązu (do naszych czasów zachowało się ich 30). Największe z kół ma średnicę ok. 13 cm i zawiera 233 ząbki. Całe urządzenie miało wymiary 34 cm × 18 cm × 9 cm.

W 2005 r. udało się zajrzeć do wnętrza mechanizmu, wykorzystując do tego technologię skanowania tomografem komputerowym. W środku znajdowały się m.in. opisy dotyczące ruchów Słońca, Księżyca i pięciu znanych wówczas planet (przyrząd opierał się na antycznym przekonaniu, że to Słońce krąży wokół Ziemi). W 2016 r. badacze uznali, że odczytali wszystkie znajdujące się we wnętrzu inskrypcje, złożone z 3400 znaków.