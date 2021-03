Masz problem z łysieniem? Naukowcy w końcu znaleźli przyczynę

Zespół ekspertów z Tokyo Medical and Dental University (TMDU) odkrył przyczynę łysienia, które towarzyszy procesom starzenia. Wyniki ich badań mogą pomóc w zrozumieniu mechanizmu oraz opracowaniu skutecznych sposobów walki z utratą włosów.

W komunikacie opublikowanym przez Tokyo Medical and Dental University można przeczytać, że naukowcy "zidentyfikowali nowy mechanizm, w wyniku którego mieszki włosowe tracą swoje zdolności regeneracyjne".

Przyczyny łysienia poznane

Mieszki włosowe swoim kształtem przypominają niewielkich rozmiarów rurki. Ich dno jest bardzo dobrze ukrwione i unerwione. Jeśli prawidłowo funkcjonują, to stale wyrastają z nich nowe włosy. Ten mechanizm warunkowany jest jednak sposobem, w jaki działają komórki macierzyste mieszka włosowego (HFSC), które przechodzą cykliczne symetryczne i asymetryczne podziały komórkowe (odpowiednio SCD i ACD).

Zgodnie z komunikatem TMDU, podczas podziałów SCD generowane są dwie identyczne komórki, a podczas podziałów ACD dwie odmienne – różnicująca oraz samoodnawiająca się. Ich połączenie sprawia, że komórka macierzysta może wciąż istnieć. Do tej pory badacze nie do końca rozumieli, co sprawia, że wraz z wiekiem dochodzi do utraty funkcji HFSC i co powoduje przerzedzenie oraz wypadanie włosów.

Przełomowe badania

Odpowiedzi na to pytanie szukali naukowcy z TMDU. W tym celu przeprowadzili badania podziału komórek macierzystych w HFSC u młodych i starszych myszy. Prześledzili, co dzieje się z komórkami i przeanalizowali, jak i kiedy dochodzi do ich podziału. Zauważyli, że HFSC u młodych myszy ulega typowym symetrycznym i asymetrycznym podziałom komórkowym w celu regeneracji mieszków włosowych. Z kolei u starszych gryzoni przebiega to w nietypowy, asymetryczny sposób.

Kolejnym krokiem było bliższe przyjrzenie się hemidesmosomom, czyli strukturom łączącym komórki naskórka z błoną podstawną. Naukowcy zauważyli, że podczas starzenia się hemidesmosomów dochodzi do ich destabilizacji, co prowadzi do powstawania nieprawidłowo różnicujących się komórek podczas podziału HFSC. Ostatecznie sprawia to, że wraz z wiekiem HFSC zanika, a to w efekcie doprowadza do wypadania włosów.

- Są to uderzające wyniki, które pokazują, w jaki sposób mieszki włosowe tracą zdolność regeneracji włosów z upływem czasu – powiedział główny autor badania Hiroyuki Matsumura, cytowany przez TMDU. Jego zdaniem ostatnie odkrycia, które zostały przedstawione na łamach czasopisma "Nature", pozwolą w przyszłości wypracować nowe metody walki z procesami starzenia. Chodzi tutaj nie tylko o łysienie, ale też regenerację narządów, czy tzw. choroby wieku starczego.

