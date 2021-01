Akcesoria dla gracza. Postaw na dobrą jakość

Podstawą w sprzętach gamingowych jest dobra czułość sensora. Do wyboru masz sprzęt z sensorem laserowym i optycznym. Ten pierwszy będzie zdecydowanie bardziej precyzyjny, ale przez to również droższy. Myszy z sensorem optycznym mogą być niemal równie precyzyjne, pod warunkiem że postawisz na sprzęt sprawdzonego producenta. Warto zwrócić uwagę na mysz z możliwością regulacji czułości tak, by dopasować ją do różnych poziomów rozgrywki.