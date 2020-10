Maseczki ochronne nie zagrażają zdrowiu. Naukowcy publikują wyniki badań

Maseczki ochronne noszone w miejscach publicznych to jedno z głównych rozwiązań, dzięki którym ludzie są w stanie zahamować tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 . Przeciwnicy zakrywania nosa i ust twierdzą, że tego typu środki ochronne mogą szkodzić zdrowiu. Głos w sprawie postanowili zabrać naukowcy z Miami, którzy przyznali, że oddychanie przez maseczkę może być kłopotliwe i prowadzić do szybszego zmęczenia, jednak jest całkowicie bezpieczne .

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

- To bardzo istotne, by informować opinię publiczną, że ewentualny dyskomfort związany z noszeniem maseczek nie powinien prowadzić do obaw dotyczących stanu zdrowia. Mogą one zniechęcać do zachowania, które w potwierdzony sposób sprzyja zdrowiu publicznemu. Ludzie nie powinni wierzyć, że maseczki zabijają - zaznacza dr Campos.