Centralne Dowództwo Sił Morskich USA poinformowało o kolejnym przechwyceniu statku rybackiego w Zatoce Omańskiej, do którego doszło 30 stycznia. Jak wynika z komunikatu, "okręt amerykańskiej straży przybrzeżnej przechwycił nielegalne narkotyki o łącznej wartości rynkowej w USA szacowanej na 33 miliony dolarów". Wyjaśniamy, co to za okręt i jakie ma możliwości.

Nie tak dawno donosiliśmy o przejęciu statku rybackiego w Zatoce Omańskiej, kryjącego na swoim pokładzie 2116 karabinków AK-47, które, jak ustalono, były transportowane z Iranu do Jemenu. W zatrzymaniu uczestniczył zespół abordażowy Marynarki Wojennej USA z okrętu patrolowego USS Chinook (PC 9). Wspierały go załogi okrętu USS Monsoon (PC 4) i niszczyciela rakietowego USS The Sullivans (DDG 68).

Łódź rybacka transportowała ponad 4 tony narkotyków

Przejęcie, do którego doszło 30 stycznia nadzorowała załoga USCGC Emlen Tunnell (WPC 1145). Jej członkowie patrolowali wody regionalne w ramach wsparcia Combined Task Force (CTF) 150. Jest to jedna z czterech grup zadaniowych obsługiwanych przez Combined Maritime Forces (CMF), obecnie dowodzona przez Królewską Marynarkę Wojenną Wielkiej Brytanii. Statek rybacki przepływający przez wody międzynarodowe w Zatoce Omańskiej przewoził 4000 kilogramów haszyszu i 512 kilogramów metamfetaminy.

To dopiero początek naszej pracy w zakresie prowadzenia operacji bezpieczeństwa morskiego w regionie, aby powstrzymać nielegalne działania i przemyt narkotyków — powiedział kapitan brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej James Byron, dowódca CTF 150. Dodał: - jest to wynikiem cenionego partnerstwa między CTF 150 a wszystkimi krajami partnerskimi w Combined Maritime Forces.

USCGC Emlen Tunnell (WPC 1145) to 54-metrowy kuter klasy Sentinel, oddany do służby 15 października 2021 r. Jednostka o wyporności 359 ton na swoim pokładzie pomieści ponad 20-osobową załogę, której główne zadanie to właśnie patrolowanie przybrzeżnych wód. Kutry klasy Sentinel już wcześniej uczestniczyły w licznych akcjach zatrzymywania przemytników narkotyków, ale też misjach poszukiwawczych i ratowniczych. Przykładowo w 2015 r. USCGC Margaret Norvell zaangażowany był w poszukiwaniu 25 kontenerów z toksycznymi ładunkami, które spadły z barki Columbia Elizabeth.

Kutry klasy Sentinel mogą poruszać się z prędkością przekraczającą 50 km/h. Ich autonomiczność szacuje się na 5 dni. W wyposażeniu jednostek można znaleźć m.in. radar poszukiwawczy i nawigacyjny AN/SPS-78 oraz radar służący do przeszukiwania powierzchni AN/SPS-50, czy nadmuchiwaną łódź Cutter Boat – Over the Horizon (CB-OTH). Ich uzbrojenie tworzą system karabinów maszynowych Mk 38 Mod 2 kal. 25 mm i cztery obsługiwane przez załogę ciężkie karabiny maszynowe Browning M2 kal. 12,7 mm.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski