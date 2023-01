Łotwa szykuje pakiet dla Ukrainy. Stingery to wisienka na torcie

Pocisk typu "odpal i zapomnij" wykorzystuje pasywny celownik podczerwieni do naprowadzania na cel powietrzny. Nie emituje on przy tym promieniowania, które mógłby wykryć samolot, a zamiast tego kieruje się energią podczerwieni (ciepłem) emitowaną przez cel.

Na razie nie podano szczegółów na temat pozostałego sprzętu wchodzącego w skład pakietu. Wiadomo natomiast, kiedy łotewska broń zasili Siły Zbrojne Ukrainy. Według Mūrniece pierwsza partia z nowego pakietu trafi do Ukrainy już 25 stycznia. "My, Łotwa, nie tylko słuchamy tego, co mówi prezydent Ukrainy, minister obrony i siły zbrojne. Słyszymy, o co prosi Ukraina, aby móc stawić opór i pokonać agresora. I podejmujemy działania" – spuentowała minister obrony.