Martwe strefy Bałtyku rosną. Zajmują prawie 1/5 jego powierzchni

Martwe strefy to obszary w morzach i oceanach o obniżonej zawartości tlenu, zgodnie z definicją National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Są one szczególnym zagrożeniem dla naszego środowiska, ponieważ spadek poziomu tlenu powoduje przemieszczanie się morskich stworzeń w inne regiony. Nie wszystkie zwierzęta i rośliny mają jednak taką możliwość. Te, które zostaną na takim obszarze, mogą zginąć.